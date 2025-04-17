Ильхам Алиев: Азербайджан – гарант прочного мира в регионе

Азербайджан после победы в Отечественной войне 2020 года продолжает конструктивные усилия по достижению прочного мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа – Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Обращение к частникам 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Управления ООН по наркотикам и преступности, в котором рассказал о политике этнической чистки и многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые практиковали на оккупированных территориях страны армянские захватчики.

Все эти факты - откровенное попирание основополагающих принципов международного права и прав человека, говорится в документе, сообщает Trend.

"На оккупированных территориях на протяжении многих лет незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы, царили широкомасштабная коррупция и целенаправленное разрушение инфраструктуры. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были полностью восстановлены"

- Ильхам Алиев

Азербайджан смог не только восстановить свой суверенитет, но и провозгласить торжество справедливости, а окончание армянской оккупации стало началом нового этапа в жизни страны: вместе с этим на освобожденные от оккупантов земли страны вернулись и люди, и законность.

Страна за короткое время превратила разграбленные земли в процветающий регион, и торжество справедливости и прогресса - один из главных столпов государственной политики Азербайджана.

Власти страны сегодня продолжают конструктивные усилия по достижению прочного мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа,- отмечается в обращении.