Ильхам Алиев: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией не будет подписан до тех пор, пока Ереван не перестанет предъявлять территориальные претензии к Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на инаугурации.

Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение только тогда, когда армянские законы будут приведены в порядок и Армения откажется от территориальных претензий к Азербайджану. Такое заявление сделал на церемонии инаугурации президент АР Ильхам Алиев.

Глава государства предупредил, что, независимо от количества покровителей у Армении, никто не сможет остановить Азербайджан. При этом президент указал, что у Баку нет притязаний на армянские территории, однако Ереван обязан отказаться от своих притязаний. А говорить с Азербайджаном на языке не имеющих никаких оснований претензий и шантажа дорого обойдется Армении, и это очевидно, указал Ильхам Алиев.

Азербайджанский президент напомнил, что в послевоенный период Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию, которой он придерживается по всем вопросам, Ереван также обязан реализовать все взятые им на себя обязательства.

Ильхам Алиев констатировал, что, по прошествии некоторого времени, Армения снова начала предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, и теперь не собирается отказываться от них. Глава государства предположил, что в Ереване забыли о том, чем закончилась Вторая Карабахская война, либо кто-то подсказывал им не соблюдать эти обязательства.