Армения нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном

Армянские ВС запустили дроны-разведчики над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кяльбаджарского района. Благодаря оперативному реагированию азербайджанских военнослужащих, провокация была предотвращена.

Армения совершила очередную провокацию, направленную против Азербайджана. По данным Минобороны АР, подразделения армянских ВС, находящихся в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечарского района, попытались запустить квадрокоптеры-разведчики над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кяльбаджарского района.

«Благодаря бдительности наших подразделений беспилотник был вынужден развернуться назад, провокация была предотвращена»

– Минобороны Азербайджана

Зачем Армении напряженность на границе?

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал возобновление провокаций ВС Армении на границе с Азербайджаном потребностями "наблюдательной миссии" ЕС.

"Для того, чтобы заново возникла эта напряженность, сейчас существует такой немаловажный внешний фактор, как присутствие европейской миссии на территории Армении. Я думаю, что под личинами европейских чиновников скрываются, в том числе, европейские офицеры, которые были специально направлены на армяно-азербайджанскую для того, чтобы курировать те или иные провокационные действия", - прежде всего сказал он.

"Почему это делается сейчас? С одной стороны, только что прошли выборы в Азербайджане, и Ильхам Алиев озвучил дальнейшую программу развития Азербайджана, в том числе Карабаха. С другой стороны, в Армении анонсирована конституционная реформа, направленная в том числе на переформатирование вектора в сторону Запада, уже без реверансов в сторону России. Весь комплекс текущих мероприятий на территории Армении и Азербайджана подкрепляется желанием подписать мирный договор со стороны Баку (эту же идею поддерживает и Москва), но Ереван, мы это видим, не желает быть подписанном мирного соглашения", - отметил Антон Бредихин.

"Именно на фоне такой синергии событий на Южном Кавказе, внешние кураторы Армении, в особенности Франция и евроструктуры, выстраивающие во многом под дудку Парижа антиазербайджанскую политику, требуют от Еревана применять такую методику, как осуществление военных провокаций", - обратил внимание политолог.

"Мы помним, как далеко заходили раньше такие провокационные действия. Соответственно, если не охладить пылкий дух европейцев, командующих поступками Еревана, все может еще раз перерасти в полномасштабную войну. Тут необходимо вмешаться России. Россия не раз выступала медиатором не только между Арменией и Азербайджаном, но и между Европой и Южным Кавказом. Если Россия не скажет "стоп" европейцам, ситуация может действительно перейти грань точечных провокаций", - заключил Антон Бредихин.