Игрушка как повод для убийства

Опубликовано: 2:10, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Игровая приставка PlayStation послужила поводом для убийства ее владельца - юноши из Краснодара - для приехавшего за ней жителя Оренбурга.

В Краснодаре по подозрению в убийстве человека из-за игровой приставки PlayStation задержали жителя Оренбурга: он убил 18-летнего юношу и похитил приставку из его дома, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Молодой парень продавал Sony PlayStation, а зарезал его покупатель консоли – 34-летний уроженец Оренбургской области, установило следствие. Он задержан, передает РИА Новости.

Как рассказал задержанный, он приехал домой к парню, чтобы купить у него электронное устройство. Пока тот проверял приставку, подозреваемый взял нож на кухне и убил его, похитив игрушку из квартиры, после чего он скрылся с места происшествия.

Тело погибшего вечером обнаружила его сестра, когда вернулась домой с работы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши, следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.