Игрок ЦСКА стал лучшим футболистом Узбекистана

Полузащитник ЦСКА признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2023 года. Он перешел в московский клуб в августе. Он также становился победителем Кубка Азии.

Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал лучшим футболистом Узбекистана по итогам уходящего года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации РУ.

В этом году игрок "красно-синих" стал победителем розыгрыша Кубка Азии среди футболистов не старше 20 лет.

Файзуллаев пополнил стан "армейцев" в августе этого года. До этого он выступал за "Пахтакор" из Ташкента.

В составе московского клуба он отличился дважды. Кроме того, он оформил 4 голевые передачи.