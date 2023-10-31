Ицхак Герцог принял будущего посла Израиля в Азербайджане

Президент Израиля принял Ронена Крауса, который в конце июля вступит в должность посла в Азербайджане.
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с Роненом Краусом, который получил назначение на должность посла еврейского государства в Азербайджане.
Отметим, что дипломат официально вступит в должность посла 28 июля. В Баку Краус сменит Джорджа Дика, исполнявшего дипломатические обязанности с 2018 года.
Напомним, что Ронен Краус получил назначение на должность посла в Азербайджане в начале этого года. Ранее он работал в Евразийском отделе израильского МИД.