Вестник Кавказа

Ицхак Герцог принял будущего посла Израиля в Азербайджане

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Израиля принял Ронена Крауса, который в конце июля вступит в должность посла в Азербайджане.

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с Роненом Краусом, который получил назначение на должность посла еврейского государства в Азербайджане. 

Отметим, что дипломат официально вступит в должность посла 28 июля. В Баку Краус сменит Джорджа Дика, исполнявшего дипломатические обязанности с 2018 года. 

Напомним, что Ронен Краус получил назначение на должность посла в Азербайджане в начале этого года. Ранее он работал в Евразийском отделе израильского МИД.

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