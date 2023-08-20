И все-таки – осень?

Опубликовано: 15:57, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что у августа, последнего летнего месяца, в запасе осталась еще целая декада, в столичный регион на следующей неделе придет настоящая осень, а его жителям стоит позаботиться о смене гардероба, советуют синоптики.

Понедельник станет последним теплым и солнечным летним днем в столичном регионе – уже со вторника похолодает и зарядят дожди, причем за неделю выпадет около половины их месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Август, который обеспечил жителей Русской равнины по-летнему жаркой и засушливой погодой, начинает выдыхаться, и атмосфера станет готовиться к смене климатических сезонов. В понедельник в Центральной России ожидается передышка, погода в последний раз порадует жителей региона по-летнему теплым и солнечным днем, воздух прогреется до плюс 20 - плюс 25, купальный сезон завершается"

- Евгений Тишковец

"Пробу пера" погода устроит москвичам уже сегодня – во второй половине дня на мегаполис обрушится гроза с градом, скорость ветра усилится до 17 м/с и заметно похолодает.

А во вторник Москву пересечет полярный атмосферный фронт, снова начнутся ливни и в регион вторгнутся холодные воздушные массы. Это не останется незамеченным – впервые в августе столбики термометров опустятся ниже 20 градусов, а дожди станут затяжными.

К концу недели ночью будет не выше 6 градусов тепла, да и днем погода баловать теплом уже не будет – от 12 до максимум 17 градусов тепла, так что пора доставать из шкафов плащи, ветровки и дождевики, - рассказал синоптик, передает РИА Новости.

Распогодится возможно лишь к следующим выходным, с приходом нового антициклона, хотя по-прежнему будет нежарко: не выше 15 – 20 тепла, добавил Тишковец.