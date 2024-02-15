Хуситы ударили по судну Израиля в Аденском заливе

Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну в Аденском заливе. Также атакам БПЛА подверглись корабли США.

Йеменские мятежники нанесли удар по судну, шедшему под флагом Израиля. Израильское судно находилось в Аденскому заливе.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет»

– военный представитель движения Яхьи Сариа.

Также он сообщил о том, что были нанесены удары по кораблям США с помощью беспилотников. Атаки производились в Красном и Аравийском морях. Кроме того, были «атакованы цели в Эйлате».

Напомним, что йеменские мятежники наносят удары по кораблям и судам западной коалиции, поддерживающей еврейское государство в борьбе с палестинскими радикалами ХАМАС.