Хуситы обстреляли в Аденском заливе американский сухогруз

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся обстрелу, сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель движения "Ансар Аллах" (хуситов) Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена"
- Яхья Сариа
Американские военные подтвердили информацию об обстреле. По их данным, целью стало торговое судно, которое получило "некоторые повреждения".
Ответ США не заставил себя ждать – американские военные нанесли ответный удар по объектам "Ансар Аллах" на севере Йемена, передает CBS со ссылкой на американского чиновника.
"США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене"
- телеканал CBS
Как сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, бомбардировки затронули несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.