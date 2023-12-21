Вестник Кавказа

Хуситы обстреляли в Аденском заливе американский сухогруз

Хуситы обстреляли в Аденском заливе американский сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Йеменские хуситы нанесли успешный ракетный удар по американскому сухогрузу "Генко Пикардия" в Аденском заливе, США ответили очередным ударом по Йемену.

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся обстрелу, сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель движения "Ансар Аллах" (хуситов) Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена"

- Яхья Сариа

Американские военные подтвердили информацию об обстреле. По их данным, целью стало торговое судно, которое получило "некоторые повреждения".

Ответ США не заставил себя ждать – американские военные нанесли ответный удар по объектам "Ансар Аллах" на севере Йемена, передает CBS со ссылкой на американского чиновника.

"США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене"

- телеканал CBS

Как сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, бомбардировки затронули несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.

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