Хуситы грозят США нанести стратегическое поражение

Мятежное йеменское движение угрожает властям США и намеревается нанести удар, при котором американские военные силы будут повержены.

Движение хуситов намерено разгромить армию США в случае повторного нападения. Об этом сообщил лидер движения Али аль-Кахум.

"После этой агрессии Йемен станет кладбищем для американцев, они покинут регион униженными"

- Али аль-Кахум

По его заявлению американскую армию ждет болезненное поражение, так как граждане Йемена и их лидеры готовы к прямому военному конфликту с США и защите Палестины.

Конфликт между США, Великобританией и хуситами начался на прошлой неделе, после того, как американские и британские военные силы нанесли удары по йеменскому движению.

Это был ответ на атаку хуситов кораблей в Красном море.