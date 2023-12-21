Хуситы атаковали корабль США в Аденском заливе

Мятежники-хуситы из Йемена нанесли удар по американскому кораблю. Инцидент произошел в Аденском заливе.

Йеменские хуситы ударили по американскому кораблю. О нанесении удара заявил представитель движения "Ансар Аллах".

По словам Яхьи Сариа, он был нанесен ракетой. Целью стало грузовое судно американских ВМС.

Он уточнил, что в момент атаки судно Ocean Jazz находилось в Аденском заливе (относится к Аравийскому морю).

Ранее сегодня стало известно, что крупный перевозчик – датская Maersk – приняла решение изменить маршрут ME2, который связывает Италию с Индией и ОАЭ. Изначально он выполнялся через Красное море и Аденский залив, то есть максимально коротким путем. Однако, так как безопасность в Красном море по-прежнему обеспечить невозможно, было решено отправлять суда в обход Африки. Путь вокруг мыса Доброй Надежды значительно длиннее, однако, подчеркнули в Maersk, на сегодня он более предсказуем.

Отметим, что ситуация в Красном море обострилась после того, как повстанцы-хуситы решили поддержать сектор Газа и ХАМАС против Израиля. Они начали наносить удары по торговым судам, следовавшим мимо берегов Йемена и, по мнению хуситов, связанным с Израилем. В ответ США и Великобритания нанесли несколько ударов по военным объектам мятежников. Тогда движение "Ансар Аллах" заявило, что отныне к его законным целям относятся и корабли США. С тех пор хуситы нанесли уже несколько ударов по американским судам.