Хор Турецкого и SOPRANO едут в Астану

Опубликовано: 2:45, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Знаменитых артистов из России - Хор Турецкого и SOPRANO ждут в столице Казахстана в конце апреля. Концерт пройдет на берегу реки.

Концерт знаменитых "Хора Турецкого" и SOPRANO пройдет в столице Казахстана 29 апреля, рассказали организаторы.

Мероприятие под названием UNITY SONGS состоится вечером. Местом для его проведения выбран Амфитеатр, который расположен на набережной реки Есиль.

Артисты исполнят классические арии из опер. Прозвучат также народные песни и известные всем мировые хиты. Петь будут на двух языках - русском и казахском.

Ранее программа, с которой коллектив приехал в Астану, была представлена в 34 странах по всему миру. Ей насладились в традиционном формате свыше 300 тыс любителей музыки. Гораздо больше - 17 млн - воспользовались возможностью "побывать" на концерте удаленно.

"Наш коллектив - это российское культурно-музыкальное посольство в других странах. Мы поем песни единства, дружбы и взаимопонимания, связывающие всех людей мира во всех смыслах слова"

— Михаил Турецкий