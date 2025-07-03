Хикмет Гаджиев опроверг фейки о помощи Азербайджана Украине

Хикмет Гаджиев заявил, что у Азербайджана добрососедские отношения с Россией. Он добавил, что Турция была бы правильным местом для заключения мира между Россией и Украиной.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny рассказал об отношениях Баку с Москвой и Киевом.

Он сообщил, что Россия является соседом Азербайджана, с которым Баку имеет хорошие добрососедские отношения. Гаджиев добавил, что то же самое относится и к Украине.

Помощник подчеркнул, что иметь хорошие отношения с соседями является ключевым приоритетом не только для Азербайджана, но и для каждой страны в мире.

Гаджиев заявил, что в советские времена азербайджанцы дружно жили с русскими и украинцами, и продолжают это делать и после распада СССР. Он отметил, что с обеими странами Азербайджан связывают долговременные межличностные отношения.

Помощник президента напомнил, что сегодня много азербайджанцев живет либо в России, либо в Украине. Гаджиев также указал на наличие множества смешанных браков.

Помимо этого, политик опроверг фейк о поставках Азербайджаном военных компонентов Украине. Гаджиев добавил, что Баку держится на безопасном расстоянии в данном вопросе.

Он подчеркнул, что Азербайджан сохраняет дистанцию от того, чтобы каким-либо образом вмешиваться в конфликт на Украине. Помощник уточнил, что Баку отправляет только гуманитарную помощь.

Говоря о роли Турции в переговорах Москвы и Киева, Гаджиев заявил, что Стамбул был бы правильным местом для заключения мира между Россией и Украиной. Политик добавил, что видит со стороны Анкары искреннюю и сильную решимость завершить конфликт.