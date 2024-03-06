Хикмед Гаджиев: Азербайджан несет мир в регион Южного Кавказа

Азербайджанская Республика развивает политику мира и устойчивости в регионе. Такое заявление сделал помощник лидера страны по вопросам внешней политики Хикмед Гаджиев в ходе своего выступления на XI Глобальном Бакинском форуме.
Гаджиев отметил, что власти страны предпринимают все меры для того, чтобы наладить ситуацию в регионе и установить мир с Арменией.
Кроме этого, Азербайджан не допустит раздробленности региона и делится соответствующим опытом со всем миром.
Также помощник президента напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы выказывает двойные стандарты по отношению к Азербайджану.
Он также подчеркнул, что ПАСЕ - сторонница исламофобии.
В свою очередь Азербайджан работает над миром в регионе.
"Мы переживаем многосторонний кризис. Невыполнение международными организациями стоящих перед ними обязательств является одной из основных проблем"
– Хикмет Гаджиев