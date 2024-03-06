Вестник Кавказа

Хикмед Гаджиев: Азербайджан несет мир в регион Южного Кавказа

Хикмед Гаджиев: Азербайджан несет мир в регион Южного Кавказа
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Помощник президента Азербайджанской Республики заявил, что страна принесла мир и стабильность в регион и не жалеет усилий для дальнейшего развития этой политик

Азербайджанская Республика развивает политику мира и устойчивости в регионе. Такое заявление сделал помощник лидера страны по вопросам внешней политики Хикмед Гаджиев в ходе своего выступления на XI Глобальном Бакинском форуме.

Гаджиев отметил, что власти страны предпринимают все меры для того, чтобы наладить ситуацию в регионе и установить мир с Арменией.

Кроме этого, Азербайджан не допустит раздробленности региона и делится соответствующим опытом со всем миром.

Также помощник президента напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы выказывает двойные стандарты по отношению к Азербайджану.

Он также подчеркнул, что ПАСЕ - сторонница исламофобии.

В свою очередь Азербайджан работает над миром в регионе.

"Мы переживаем многосторонний кризис. Невыполнение международными организациями стоящих перед ними обязательств является одной из основных проблем"

– Хикмет Гаджиев

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