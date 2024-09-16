Вестник Кавказа

"Хезболла" контратаковала Израиль

Израиль
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Группировка "Хезболла" ответила Израилю на взрыв пейджеров и раций, в результате которого погибли десятки ее членов. За это по Израилю была выпущена сотня ракет.

Ливанское движение "Хезболла" в ответ на взрывы средств связи в Ливане нанесла массированный ракетный удар по Израилю.

Согласно данным израильской армии (ЦАХАЛ), в направлении страны было выпущено 105 ракет, большую часть которых удалось перехватить. Ряд домов получили повреждения.

В то же время "Хезболла" сообщает, что атаковала промышленные и военные объекта. В группировке отмечают, что это ответ на массовые взрывы пейджеров и раций, произошедшие на этой неделе.

Что произошло в Ливане?

В минувшие вторник и среду в разных районах Ливана синхронно взрывались десятки пейджеров и раций. По данным СМИ, преимущественно их использовали члены "Хезболлы". Согласно предварительной информации, погибли почти 40 человек, свыше 3 тыс были ранены. Ливанское руководство возложило ответственность за произошедшее на Израиль.

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