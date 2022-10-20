Вестник Кавказа

Хасавюрт и Сомбор заключат соглашение о побратимстве

Хасавюрт и Сомбор заключат соглашение о побратимстве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В нынешнем 2025 году дагестанский Хасавиюрт и сербский Сомбор станут городами-побратимами, налаживая и развивая взаимные научные, образовательные, культурно-гуманитарные и спортивные связи.

Власти дагестанского Хасавюрта и сербского Сомбора согласовывают проекты соглашения и планы по дальнейшей реализации соглашения о побратимстве, которое будет подписано в нынешнем году, сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России в Махачкале Марат Османов.

"В 2025 году запланировано установление побратимских связей между городами Хасавюрт и Сомбор (Сербия)"

- Марат Османов

При этом основное внимание власти двух городов нацелят в первую очередь на продвижение в Сербии российских проектов в области науки, образования, спорта, а также, конечно, на налаживание культурно-гуманитарных связей между их жителями, добавил Османов, передает ТАСС. 

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