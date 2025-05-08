Халаф Халафов провел важные встречи в Астане

Высокопоставленные представители Азербайджана и Казахстана обсудили в Астане текущее состояние азербайджано-казахстанских двусторонних отношений и ряд важных региональных вопросов.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов сегодня посетил столицу Казахстана Астану и провел здесь важные встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел страны Муратом Нуртлеу и помощником президента Казахстана по международным вопросам Ержаном Казыханом.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также региональные вопросы, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Главной темой беседы стало обсуждение азербайджано-казахстанских отношений, которые в 20-летнюю годовщину союзнических отношений развиваются с нарастающей динамикой.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений в таких вопросах, как сотрудничество в сфере транспорта, коммуникаций, торговли, логистики, строительства и инфраструктуры, энергетики, развития региональных связей и других важных сферах.

На встрече были затронуты и вопросы сотрудничества на Каспии: участники встречи отметили, что сейчас крайне важно расширение стабильности в регионе.

Также Халаф Халафов встретился с генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем и заместителем министра иностранных дел Казахстана Алибеком Бакаевым, осудив с ними повестку дня председательства в СВМДА.