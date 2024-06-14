Хакеры 2000 раз атаковали Дагестан в прошлом году

Глава Центра информационных технологий Министерства цифрового развития Республики Дагестан Сабир Сабиров озвучил сегодня статистику хакерских атак на сайты республиканских госорганов за прошлый год – по его данным, в 2024 году хакеры нападали на цифровую сфера Дагестана в среднем шесть раз в день.
Чиновник подчеркнул, что в сравнении с показателями трехлетней давности на прошлый год пришлось в десять раз больше хакерских атак, чем в 2021 году.
"В 2024 году зафиксированы 142 компьютерные атаки, направленные на информационные ресурсы республики, из их числа 26 атак высокого класса. Также было более 2000 атак направленных на блокировку доступности, в эту категорию и входят DDoS-атаки"
– Сабир Сабиров
Хакеры использовали несколько сотен тысяч адресов для нападения на дагестанские сайты. Основным защитником цифровой сферы республики остаются провайдеры.
Власти Дагестана признали, пишет РИА Дагестан, что хакеры постоянно адаптируются к методам цифровой защиты и ищут в них уязвимости. В связи с этим приходится все время совершенствоваться и дагестанским айтишникам.