Хакеры 2000 раз атаковали Дагестан в прошлом году

С 2021 по 2024 год произошел рост в 10 раз хакерских атак на сайты Дагестана. Власти отметили, что хакеры постоянно меняют тактику, в связи с чем и защитникам цифровой сферы Дагестана приходится совершенствовать свои инструменты и алгоритмы.

Глава Центра информационных технологий Министерства цифрового развития Республики Дагестан Сабир Сабиров озвучил сегодня статистику хакерских атак на сайты республиканских госорганов за прошлый год – по его данным, в 2024 году хакеры нападали на цифровую сфера Дагестана в среднем шесть раз в день.

Чиновник подчеркнул, что в сравнении с показателями трехлетней давности на прошлый год пришлось в десять раз больше хакерских атак, чем в 2021 году.

"В 2024 году зафиксированы 142 компьютерные атаки, направленные на информационные ресурсы республики, из их числа 26 атак высокого класса. Также было более 2000 атак направленных на блокировку доступности, в эту категорию и входят DDoS-атаки"

– Сабир Сабиров

Хакеры использовали несколько сотен тысяч адресов для нападения на дагестанские сайты. Основным защитником цифровой сферы республики остаются провайдеры.

Власти Дагестана признали, пишет РИА Дагестан, что хакеры постоянно адаптируются к методам цифровой защиты и ищут в них уязвимости. В связи с этим приходится все время совершенствоваться и дагестанским айтишникам.