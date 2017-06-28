Хакеры атаковали инфраструктуру Юга России 27 тысяч раз за год

Полпред президента РФ в ЮФО рассказал об усилении хакерских атак на инфраструктуру. Под наибольшим ударом – Ростовская область и Кубань.

Владимир Устинов, представляющий президента России в Южном федеральном округе, заявил о том, что следует ожидать учащения кибератак на стратегические регионы.

На совещании Совбеза, проходившем в городе Астрахани, Устинов раскрыл статистику за минувший год. По данным чиновника, на расположенные на юге России объекты инфраструктуры было совершено около 27 тыс кибератак. При этом на Ростовскую область таких ударов пришлось 16,4 тыс, а на Кубань – 5,3 тыс.

По словам Устинова, были попытки дестабилизации инфраструктуры оборонных объектов, а также госучреждений.