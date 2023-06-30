Хабиб Нурмагомедов благоустраивает село имени отца в Дагестане

Опубликовано: 11:45, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Родное село прославленного бойца будет переименовано в честь его отца Абдулманапа Нурмагомедова и получит название Манапкала.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагамедов и его родственники активно участвуют в благоустройстве села Кироваул. Ранее подавляющим большинством голосов Народное собрание Дагестана поддержало постановление о переименовании Кироваула в Манапкалу. Такое название населенный пункт получит в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

«Заявки на переименование поступили от большинства односельчан, от всех инстанций, включая школу, садик, медицинские учреждения. Приятно, что сейчас еще больше людей узнает о нашем маленьком селе, которое, возможно, будет известным на весь мир»

– секретарь администрации села Умакусум Сагитова

Далее она отметила, что благодаря стараниям «дагестанского орла» в селе были заасфальтировали дороги, установлены трансформаторы и расчищены канавы.