Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может вернуться к тренерской работе. Об этом сообщил действующий чемпион UFC Ислам Махачев.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может вернуться к тренерской работе, заявил чемпион UFC Ислам Махачев. Об этом спортсмен рассказал во время Кавказской инвестиционной выставки высказал
"Хабиб точно не вернется [в октагон], он завершил карьеру. Но может еще вернется как тренер"
– Ислам Махачев.
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в 2019 году с послужным списком из 29 побед и нуля поражений. Затем стало известно, что он ушел и из тренерской работы.