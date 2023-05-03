Опубликовано: 16:56, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может вернуться к тренерской работе. Об этом сообщил действующий чемпион UFC Ислам Махачев.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может вернуться к тренерской работе, заявил чемпион UFC Ислам Махачев. Об этом спортсмен рассказал во время Кавказской инвестиционной выставки высказал

"Хабиб точно не вернется [в октагон], он завершил карьеру. Но может еще вернется как тренер"

– Ислам Махачев.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в 2019 году с послужным списком из 29 побед и нуля поражений. Затем стало известно, что он ушел и из тренерской работы.