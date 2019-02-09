ГЖД назначила контейнерные поезда между Поти и Тбилиси

Регулярные контейнерные поезда между Поти и Тбилиси назначили в ГЖД. Первый из них отправился по маршруту сегодня.

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила регулярные контейнерные поезда по маршруту Поти–Тбилиси–Поти, рассказали в пресс-службе компании.

Поезда будут отправляться из Поти в 21:30 и прибывать в грузинскую столицу в 09:47. Они будут курсировать четыре раза в неделю. Первый контейнерный поезд прибыл в Тбилисский сухой порт сегодня.

Благодаря новой услуге грузовладельцы получат возможность заранее планировать доставку контейнеров, а также переместить их перевозку из Поти в Тбилиси и обратно с автомобильного транспорта на железнодорожный.

Напомним, что 9 июня в Поти состоялась церемония открытия мультимодального логистического контейнерного терминала. Предполагается, что он станет важной частью Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ).