В Поти заработал современный контейнерный терминал

Накануне в Грузии прошла торжественная церемония открытия современного мультимодального контейнерного терминала - он открылся на западе Грузии недалеко от порта Поти и будет пропускать в год более 80 тысяч контейнеров.

Накануне в грузинском Поти прошла церемония официального открытия мультимодального логистического контейнерного терминала, который станет важной инфраструктурной частью Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ).

Это дополнительный логистический хаб, который окажет положительное влияние на развитие ТМТМ, заявил на церемонии открытия замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили, передает Sputnik Грузия.

"Работники в сфере транспорта, знакомые со структурой перевозок по Срединному коридору, заметят, что терминал полностью адаптирован для блок-поездов. Именно их качественное обслуживание позволяет добиться результата, который делает ТМТМ более конкурентоспособным маршрутом, что для нас очень важно"

- Гурам Гурамишвили

Терминал находится рядом с портом Поти, он занимает площадь более 9 га и на первом этапе будет пропускать более 80 тыс контейнеров, одновременно он сможет обслуживать до 120 железнодорожных вагонов.

Проект реализован АО "Поти Транстерминал", совместной компанией Грузии и Казахстана. Инвестиционная стоимость проекта - $31,5 млн.