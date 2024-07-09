Грузовой поезд впервые пройдет по маршруту Ульяновск - Баку - Астара

В РЖД утвержден маршрут грузового поезда из Ульяновска в Астару через Баку. Это первый прямой подобный маршрут, он станет новой веткой МТК "Север - Юг".

Вскоре из России отправится по первому прямому маршруту грузовой железнодорожный состав в Азербайджан и Иран, информацией поделился глава Ульяновской области Алексей Русских.

"Хорошие новости пришли <…> от РЖД - впервые утвержден маршрут прямого грузового блок-поезда Ульяновск - Баку - Астара (Иран). Это западный железнодорожный коридор логистического проекта "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив"

– Алексей Русских

Он уточнил, что поездом будут оправлены промышленные и агропромышленная товары, а также продукция деревообрабатывающих предприятий.

"Запуск поезда - результат договоренностей с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым во время моего визита в Баку, а также слаженной работы железных дорог России и Азербайджана при поддержке нашего посольства, торгпредства и Минпромторга РФ"

– Алексей Русских

Накануне российский президент Владимир Путин в рамках визита в Баку обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым модернизацию железных дорог для увеличения пропускной способности, а также возможности развития транспортно-логистического взаимодействия двух стран, в том числе развитие МТК "Север - Юг", частью которого является и новый маршрут "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив".