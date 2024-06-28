Грузовой поезд Ульяновск-Баку-Астара тронется в путь в конце сентября

Первый со времен СССР прямой грузовой поезд из Ульяновска в Баку и затем в Астару выдвинется в дорогу уже скоро – предположительно это произойдет меньше чем через месяц.

Грузовой поезд впервые доставит груз напрямую из Ульяновска в Баку и затем в иранскую Астару через месяц – состав отправится в путь уже в конце этого месяца, рассказал глава региона Алексей Русских.

"Ориентировочно в конце сентября из Ульяновска отправится первый экспортный поезд Ульяновск - Баку - Астара. Это западный железнодорожный коридор логистического проекта "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив"

− политик

Губернатор подробно рассказал об поезде, который будет совершать исторический рейс. По его словам, в него войдут минимум 70 вагонов, среди них будут и цистерны, и платформы, и многие другие типы.

Поезд сможет доставить 3,5 тыс т груза. Причем он будет везти и сельхозпродукцию, и промышленные товары, и продукцию деревообработки, а также многое другое.

В общей сложности, добавил Русских, планируется в течение года отправить и принять по этому маршруту свыше 200 тыс т продукции.

Глава региона уточнил, что, возможно, поезд сможет доставить в РФ товары из Азербайджана и Ирана, а также соседних стран.

"Хочу отметить, что экспортный торговый поезд станет первым составом со времен Советского Союза, следующим по данному направлению"

– Русских