Грузовой авиахаб создаст в Казахстане Германия

Опубликовано: 11:09, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хоргос в Казахстане станет грузовым авиахабом для Германии. Стороны договорились о сотрудничестве и развитии инфраструктуры СЭЗ.

Компания The Hansa Consortium (Германия) намерена создать авиационный грузовой хаб неподалеку от границы Казахстана и Китая. Построить хаб планируется на территории специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", соответствующий меморандум о сотрудничестве уже подписан.

Как скоро может начаться реализация проекта не сообщается.

Руководство СЭЗ и иностранной компании провели встречу, на которой состоялся диалог по вопросу развития инфраструктуры объекта, таких как аэродромные решения, возведение воздушных гаваней, создание на территории Хоргоса хранилищ для авиатоплива.

Грузопассажирский аэропорт в непосредственной близости от СЭЗ решено было построить в 2017 году, для этих целей было выделено 754 га площадей.

СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" появилась в конце 2011 года, ее площадь приближается к 4,6 тыс га.