Грузовик Деда Мороза проедет по Ставрополю

В Ставрополе в преддверии Нового года будет курсировать грузовик с Дедом Морозом.

Городские власти Ставрополя приняли решение поздравить горожан с наступающим Новым годом с помощью грузовика Деда Мороза. Празднично украшенная машина будет курсировать по городу в преддверии каникул. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Отмечается, что автомобиль будет проезжать по городским улицам с 26 по 28 декабря.

В течение этого времени Дед Мороз посетит 12 тематических площадок, где будет создавать праздничное настроение для взрослых и детей.

Кроме этого, горожане смогут получить памятные сувениры и увидеть героев сказок.