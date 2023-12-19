Вестник Кавказа

Грузовик Деда Мороза проедет по Ставрополю

Грузовик Деда Мороза проедет по Ставрополю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе в преддверии Нового года будет курсировать грузовик с Дедом Морозом.

Городские власти Ставрополя приняли решение поздравить горожан с наступающим Новым годом с помощью грузовика Деда Мороза. Празднично украшенная машина будет курсировать по городу в преддверии каникул. Об этом сообщили в пресс-службе города. 

Отмечается, что автомобиль будет проезжать по городским улицам с 26 по 28 декабря. 

В течение этого времени Дед Мороз посетит 12 тематических площадок, где будет создавать праздничное настроение для взрослых и детей.

Кроме этого, горожане смогут получить памятные сувениры и увидеть героев сказок.

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