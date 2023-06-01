Опубликовано: 18:49, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Georgian Airways включены в потенциальный санкционный список. Киев готов ввести санкции против авиакомпании в связи с запуском рейсов между Тбилиси и Москвой.

Авиакомпания Georgian Airways рискует попасть под санкции. Рестрикции против перевозчика готовит Киев.

Украина включила грузинского перевозчика, а также его владельца Давида Гаиашвили и основателя Тамаза Гаиашвили в потенциальный санкционный список. Georgian Airways можно найти среди "юридических лиц, в отношении которых пока не введены санкции".

Санкции грозят перевозчику за возобновление полетов в Россию, также украинские власти намерены ввести санкции против Aero Handling Georgia - эта компания создана специально для обслуживания авиакомпаний России в Грузии.

С 20 мая национальная авиакомпания Грузии выполняет прямые рейсы между грузинской и российской столицами. Билет в одну сторона на середину июня можно приобрести за 30-31 тыс рублей.