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Грузинским авиалиниям грозят санкции за начало полетов в Россию

Грузинским авиалиниям грозят санкции за начало полетов в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Georgian Airways включены в потенциальный санкционный список. Киев готов ввести санкции против авиакомпании в связи с запуском рейсов между Тбилиси и Москвой.

Авиакомпания Georgian Airways рискует попасть под санкции. Рестрикции против перевозчика готовит Киев.

Украина включила грузинского перевозчика, а также его владельца Давида Гаиашвили и основателя Тамаза Гаиашвили в потенциальный санкционный список. Georgian Airways можно найти среди "юридических лиц, в отношении которых пока не введены санкции".

Санкции грозят перевозчику за возобновление полетов в Россию, также украинские власти намерены ввести санкции против Aero Handling Georgia - эта компания создана специально для обслуживания авиакомпаний России в Грузии.

С 20 мая национальная авиакомпания Грузии выполняет прямые рейсы между грузинской и российской столицами. Билет в одну сторона на середину июня можно приобрести за 30-31 тыс рублей.

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