Грузинский чай вызвал фурор на фестивале в Гурии

В грузинском поселке Шекветили состоялся фестиваль, посвященный грузинскому чаю. Организаторы подготовили для участников отличную программу с мастер-классами.
Грузинский поселок Шекветили, расположенный в регионе Гурия, принял фестиваль, который был посвящен грузинскому чаю, сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль состоялась 29 июля в парке музыкантов. Желающим посетить данное мероприятие предоставили свободный вход.
Для гостей организаторы приготовили мастер-классы по завариванию чая и оформлению чайной церемонии, которые собрали как местных жителей, так и туристов.
Также желающие смогли приобрести памятные сувениры и товары на выставке-продаже. Помимо этого, в рамках фестиваля прошли танцевальные мероприятия и фотовыставки.