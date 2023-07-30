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Грузинский чай вызвал фурор на фестивале в Гурии

Грузинский чай вызвал фурор на фестивале в Гурии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В грузинском поселке Шекветили состоялся фестиваль, посвященный грузинскому чаю. Организаторы подготовили для участников отличную программу с мастер-классами.

Грузинский поселок Шекветили, расположенный в регионе Гурия, принял фестиваль, который был посвящен грузинскому чаю, сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль состоялась 29 июля в парке музыкантов. Желающим посетить данное мероприятие предоставили свободный вход.

Для гостей организаторы приготовили мастер-классы по завариванию чая и оформлению чайной церемонии, которые собрали как местных жителей, так и туристов.

Также желающие смогли приобрести памятные сувениры и товары на выставке-продаже. Помимо этого, в рамках фестиваля прошли танцевальные мероприятия и фотовыставки.

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