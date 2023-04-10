Грузинские хинкали оказались в списке лучших блюд мира

Хинкали попали в список лучших блюд мира от известного кулинарного путеводителя. Издание уже внесло в каталог свыше 10 тысяч блюд и напитков со всего мира.

Грузинское блюдо хинкали вошло список лучших блюд мира, составленный известным кулинарным путеводителем TasteAtlas. Издание опубликовало перечень 100 лучших блюд планеты по итогам уходящего года.

"Эти восхитительные грузинские пельмени, известные как хинкали, считаются одним из национальных блюд страны. Пельмени начиняют мясом и специями, а затем традиционно закручивают наверху узлом. Региональные различия влияют на начинки, и каждая часть Грузии имеет свое особое разнообразие"

- TasteAtlas

Издатели подчеркнули, что в качестве начинки чаще всего популярна баранина, однако самый распространенный сорт по стране – смесь говядины и свинины. Они же рассказали о том, как правильно есть хинкали: взять за мешочек за хвостик из теста, который нельзя есть, оставить его, чтобы потом посчитать, сколько было съедено.

Там же добавили, что хинкали подаются просто так или в сочетании со свежемолотым черным перцем.