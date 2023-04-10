5 самых вкусных блюд в Грузии по версии ChatGPT

Опубликовано: 16:24, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ChatGPT перечислил самые вкусные грузинские блюда. В его список вошло пять блюд, которые стоит попробовать в Грузии.

Искусственный интеллект ChatGPT назвал самые вкусные блюда грузинской кухни. В рейтинг вошли пять различных блюд, известных широко за пределами Грузии.

Первое место нейросеть отдала хачапури. Интересно, что эта популярная лепешка с сыром может быть приготовлена несколькими способами - в каждом регионе Грузии хачапури готовят по-своему. Самые известные хачапури традиционный Имеретинский, Мегрельский с сырной корочкой и Аджарский - лодочка с яйцом.

Хачапури в 2019 году получил статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хинкали - второе из вкуснейших грузинских блюд. Разновидность пельменей особой формы и размера, по легенде, была изобретена для того чтобы кормить больного: мешочек из теста, внутри которого находится нежное мясо с зеленью и горячий бульон хорошо насыщает и придает сил. Хинкали родом из горных районов Грузии, но их знают и любят на всем постсоветском пространстве.

Замыкает тройку лучших грузинских блюд по версии нейросети лобио. Фасоль с ароматными травами и специями - классика национальной кухни Грузии. Она может подаваться как горячая или холодная закуска. Наиболее распространено лобио из красной фасоли, однако есть рецепты и со стручковой фасолью.

Чахохбили из курицы занимает четвертое место в списке. Традиционное блюдо Грузии готовится из кусочков курицы или другой птицы, помидоров, чеснока, специй.

Топ-5 закрывает лепешка из кукурузной муки - мчади. Блюдо распространено на западе Грузии, лепешка может выступать в качестве самостоятельного отдельного блюда либо в качестве хлеба за трапезой.