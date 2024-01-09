Грузинские горнолыжные курорты готовят новый фестиваль

В конце зимы на всех горнолыжных курортах Грузии пройдет новый фестиваль "Гиз-гизи", который призван привлечь в центры туризма максимальное число отдыхающих.

В феврале – начале марта во всех грузинских горнолыжных курортах пройдет новый фестиваль "Гиз-гизи", который будет совмещать в себе спортивные соревнования и развлекательные мероприятия, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Отдыхающие в эти дни могут посоревноваться в зимних видах спорта, а также посетить предпринимательскую ярмарку на лыжную тематику. Для них в дни фестивалей на курортах будут работать зимние развлекательные деревни, проходить дискотеки и представления, а также игры и всевозможные развлекательные мероприятия, которые будут сопровождать своей музыкой грузинские группы и диджеи, передает Sputnik Грузия

Что интересно – на фестивалях будет весело, комфортно и тепло – все площадки будут снабжены обогревателями.

Первым новый фестиваль 2-4 февраля примет горнолыжный курорт в Гудаури, 9-11 февраля праздник пройдет в Бакуриани, 17-18 февраля - в Годердзи и а 1-3 марта "Гиз-гизи" можно будет отметить в Местия. Посещение фестивалей будет свободным.