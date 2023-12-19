Грузинская партия открестилась от сотрудничества с Саакашвили

Одна из оппозиционных партий Грузии опровергла сотрудничество с Михаилом Саакашвили. Там отметили, что не собираются участвовать в оппозиционных объединениях.

Партия "Лело для Грузии" не участвует ни в одном из оппозиционных объединений, к которым призывает бывший президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщил один из ее лидеров Ираклий Купрадзе.

"Лело" не собирается быть в каком-либо оппозиционном объединении. Этот вопрос не рассматривался в ближайшем прошлом и в будущем не планируется принятие такого решения"

– представитель партии

Ранее Саакашвили заявил, что в преддверии ближайших выборов в парламент, которые намечены на осень 2024 года, он планирует мобилизировать грузинских эмигрантов и везде отрыть избирательные участки.