"Грузинская мечта" усиливает скандал с США

Опубликовано: 14:00, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Заявление посольства США в Грузии о том, что СГБ Грузии якобы лжет и искажает истинные цели помощи, предоставляемой Вашингтоном Тбилиси, является поразительным и оскорбительным для грузинской общественности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Посольство США в Грузии оскорбляет грузинскую общественность, заявил сегодня председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Накануне Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что истинной целью визита в Грузию троих граждан Сербии, членов Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), прибывших 25 сентября по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID). По данным СГБ, их задачей было установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране, однако в посольстве США выступили с резкой критикой этих обвинений.

"Я прочитал заявление посольства на эту тему и был поражен, могу сказать вам прямо, что мы услышали абсолютно тревожное заявление. Вместо того, чтобы увидеть отмежевание от тех процессов, которые прямо связаны с подготовкой революции, мы увидели совершенно другое заявление, которое вызывает тревогу"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинское общество хочет мира, а не революции, и общественность ожидает услышать от посольства иную позицию. Позицию о том, что они ни при каких обстоятельствах не будут поддерживать революционные процессы, однако вчерашнее заявление было абсолютно поразительным и оскорбительным для грузинского общества, – заявил лидер "Грузинской мечты".

В своем заявлении посольство США отмечает, что уже более двух лет USAID сотрудничает с CANVAS, чтобы "помочь людям возвысить свой голос по вопросам, которые важны для их семей и сообществ", а право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии.

Однако у СГБ Грузии иное мнение: согласно данным следствия, обнародованным накануне, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович, прибывшие в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID, связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах, а их работу координировали и оплачивали из-за рубежа.