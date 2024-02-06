"Грузинская мечта" пообещала бороться на парламентских выборах "всей семьей"

Руководство "Грузинской мечты" уже готовится к парламентским выборам, совершая поездки в проблемные регионы и обещая задействовать все свои силы для победы. Как пояснил председатель "Мечты" Ираклий Гарибашвили, выборы имеют принципиальное значение для будущего Грузии.

Представитель правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил сегодня, что партия намерена задействовать максимум своего потенциала для борьбы за голоса избирателей на парламентских выборах 26 октября. По его словам, партийное руководство задумало подключить к кампании семьи всех членов партии.

"В ближайшие месяцы мы начнем подготовку к выборам. Я уверен, что в семьях "Грузинской мечты" не останется человека, который не будет бороться за конституционное большинство"

– Мамука Мдинарадзе

Лидеры "Грузинской мечты" побывали сегодня в Самегрело-Земо Сванетии, где традиционно поддерживают прежние власти, чтобы рассказать местному населению о значимости консолидации граждан вокруг правящей партии на парламентских выборах.

Так, нынешний председатель "Мечты" Ираклий Гарибашвили обратил внимание на заслуги своей партии: в Грузии мир и стабильность, экономика растет высокими темпами. При этом он подчеркнул, что оппозиция работает на деструктивные силы, которые стремятся вовлечь Грузию в горячее противостояние с Россией, пишет Спутник-Грузия.

"Я говорил об этих проблемах с избирателями и сказал им, что победа "Грузинской мечты" является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития. Мы никому не позволим разрушить нашу страну снова и навсегда, поэтому эти выборы важны"

– Ираклий Гарибашвили