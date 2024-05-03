«Грузинская мечта»: мы не боимся западных санкций

В «Грузинской мечте» заявили, что не боятся санкций из-за закона об иноагентах. Там отметили, что действуют исходя из интересов народа страны.

«Грузинская мечта» не боится западных санкций из-за законопроекта об агентах иностранного влияния, заявил депутат парламента этой страны Анри Оханашвили.

Политик сообщил, что грузинское руководство действует исходя из интересов народа. Он подчеркнул, что правда на их стороне.

«Если кто-то хочет ввести санкции против кого-то за то, что он действует в интересах страны, нет проблем»

- Анри Оханашвили

Закон об иноагентах в Грузии

Законопроект был принят в первом и во втором чтениях в апреле и начале мая. Комитет парламента принял закон в третьем чтении сегодня.

Против принятия данного законопроекта выступили президент Грузии, а также западные дипломаты, Госдеп США и Европарламент. В Тбилиси с 15 апреля не прекращаются акции протеста.