Грузии грозит сокращение населения вдвое

К 2064 году население Грузии может сократиться вдове. Неутешительный прогноз подготовили в ООН.

В течение 40 лет население Грузии может сократиться в 2 раза, спрогнозировали в ООН. Согласно данным организации, в стране продолжит снижаться рождаемость и расти эмиграция.

В ООН ответили на вопрос, почему в Грузии сокращается численность населения:

Увеличение количества абортов в случае, когда женщина беременна девочкой, а не мальчиком. Это как вызывает половую диспропорцию в стране, так и уменьшает число потенциальных матерей;

Недостаток денег, из-за которого семья предпочитает иметь не более одного ребенка.

В ООН также назвали возможные способы решения проблемы.

«Один из возможных способов решения стагнации населения – это социальные льготы и помощь многодетным семьям и беременным женщинам»

- прогноз ООН

Сейчас в Грузии проживает более 3,6 млн человек.