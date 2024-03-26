Грузия завершит ремонт моста международного значения на этой неделе

Власти Грузии намерены завершить ремонт моста через реку Арагви на этой неделе. Мост является часть международного коридора Восток-Запад и соединяет страны Азии и Европы.

Мост в Грузии, который является часть международного маршрута, будет отремонтирован на этой неделе. Информацию об этом озвучили в Департаменте автомобильных дорог республики.

О том, что конструкция была разрушена, стало известно в марте. Мост был построен в 1970-х годах и плиты, из которых состоит конструкция, изнашивались и требовали ремонта.

Отмечается, что из-за ремонтных работ на маршруте в Тбилиси образовалась пробка, которая существенно затруднила движение. Сейчас рабочие приостановили работу в связи с ожиданием поставок необходимого бетона. Затем дорожное покрытие будет уложено, и движение восстановят.

Мост через реку Арагви – это часть маршрута Восток-Запад. На территории Грузии магистраль начинается от границы с Азербайджаном и заканчивается в районе порта Поти. Ее протяженность на территории республики порядка 392 км.