Вестник Кавказа

Грузия закупит польские зенитно-ракетные комплексы

Грузия закупит польские зенитно-ракетные комплексы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинское правительство намерено приобрести вооружение у польской фирмы MESKO S. A. для того, чтобы усилить оборонную способность страны.

Власти Грузии планируют закупить зенитно-ракетные комплексы у Польши. Отмечается, что оружие будет приобретено у фирмы MESKO S. A.. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны республики. 

Сообщается, что соответствующие документы были подписаны представителями компании и правительством страны. 

"Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S. A. Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Указанный документ был подготовлен в рамках программы по развитию Сил обороны Грузии"

– министерство обороны Грузии 

Кроме этого, стороны обсудили модернизацию военной сферы Грузии и внедрение оружия, которое соответствует стандартам НАТО.

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