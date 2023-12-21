Грузия закупит польские зенитно-ракетные комплексы

Грузинское правительство намерено приобрести вооружение у польской фирмы MESKO S. A. для того, чтобы усилить оборонную способность страны.

Власти Грузии планируют закупить зенитно-ракетные комплексы у Польши. Отмечается, что оружие будет приобретено у фирмы MESKO S. A.. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны республики.

Сообщается, что соответствующие документы были подписаны представителями компании и правительством страны.

"Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S. A. Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Указанный документ был подготовлен в рамках программы по развитию Сил обороны Грузии"

– министерство обороны Грузии

Кроме этого, стороны обсудили модернизацию военной сферы Грузии и внедрение оружия, которое соответствует стандартам НАТО.