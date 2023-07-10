Грузия вышла на рекорд по экспорту вина

С начала года Грузия нарастила экспорт вина на 61%, выйдя на новый рекорд: наибольшим спросом напиток пользуется в России, которая закупает у грузинских виноделов подавляющее большинство их продукции.

Грузинские виноделы установили новый рекорд по экспорту своей легендарной продукции: с начала года они продали 45 139 т солнечного напитка на сумму $126,5 млн, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным экспортным рынком вновь оказалась Россия, на которую пришлось 78,6% поставок. Грузинские виноделы заработали на российском рынке $99,5 млн, это рост более чем на 90%, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат", передает Sputnik Грузия.

А вот страны Евросоюза грузинское вино не оценили: в совокупности они закупили лишь 8% общего объема произведенных в Грузии напитков, потратив на это $10,2 млн.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что грузинские производители вина увеличили поставки продукции в Россию в два раза – напиток привлекает все больше поклонников своего неповторимого вкуса и качества. Цены на грузинское вино остаются достаточно доступными, а широкий выбор делает грузинское вино популярным среди российских потребителей.