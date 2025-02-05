Грузия выделила $20 млн на ликвидацию последствий стихии

Правительство Грузии увеличило объем средств, выделенных на ликвидацию последствий природных бедствий, до $20 млн. Это в 9 раз больше, чем было определенно изначально.

Власти Грузии выделят 28 млн лари ($20,8 млн) на ликвидацию последствий стихийных бедствий в 2025 году, согласно постановлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Выделенная сумма увеличилась в 9 раз. В конце января грузинское правительство выделило 8 муниципалитетам 6,4 млн лари ($2,2 млн), а после пересмотрело это решение в связи с разрушительными снегопадами на западе страны.

Согласно информации от представителя администрации региона Гурия, который особенно сильно пострадал из-за стихии, ликвидация последствий непогоды находится на завершающей стадии.

"Либо к концу дня, либо завтра мы сможем полностью открыть дорогу к одному из критических участков – Суреби. Проблема электроснабжения по всему региону решена, а без газоснабжения осталось совсем небольшое количество абонентов"

- представитель администрации Гурии

Он также передал, что всем нуждающимся передаются медикаменты и продукты питания.