Грузия узнала имя соперника по финалу плей-офф за выход на Евро-2024

Грузинская сборная по футболу находится в шаге от выхода на Евро, который этим летом пройдет в Германии. В главном матче квалификации ее соперником будет команда Греции.

Сборная Грузии по футболу в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы сразится с национальной командой Греции.

Встреча пройдет в следующий вторник, 26 марта.

Сегодня вечером греческая сборная принимала в Афинах команду Казахстана. Игра завершилась уверенной победой греков со счетом 5:0. Голы забили полузащитники Анастасиос Бакасетас (9-я минута, с пенальти), Димитрас Пелкас (15-я), Димитрас Курбелис (40-я), нападающий Фотис Иоаннидис (37-я) и защитник Константинос Мавропанос (86-я).

Сборная Грузии провела свой матч несколько часов назад. Встреча с командой Люксембурга проходила в Тбилиси и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.