Грузия увеличила свой ВПП на 7% в прошлом году

В прошлом году Грузия улучшила показатели ВВП страны на 7%. Больше всего на рост экономики повлияли строительная и промышленная сферы, страховая и финансовая деятельности.

Средний показатель ВВП Грузии увеличился на 7% в 2023 году. Такую информацию озвучили в Национальной службе статистики.

При этом рост экономики за декабрь прошлого года составил более 8%.

По данным ведомства эти показатели выросли благодаря строительной деятельности на территории страны, а также промышленным предприятиям, финансовой и страховой деятельности и услугах связи.

Также был отмечен спад в энергетическом направлении и сфере недвижимости.

Оборот внешней торговли республики достиг $21,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Показатели экспорта превысили $6 млрд, а импорта свыше $15 млрд.