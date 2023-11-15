Грузия станет мировым производителем оливок

Страна может попасть в список мировых производителей оливок. Сейчас республика входит в четверку стран по производству лучшего оливкового масла в мире.

Грузия планирует попасть в число признанных мировых стран по выращиванию оливок. Сейчас страна входит в четверку стран по производству лучшего оливкового масла в мире после Греции, Италии и Испании. Такое заявление сделал глава Международного оливкового совета Георгий Сванидзе.

Он рассказал, что в республику за десятилетие были привезены свыше миллиона оливковых саженцев. Сначала деревья привозили из Турции, также есть растения из Израиля. Сейчас налажены поставки испанских и марокканских саженцев. Кроме этого, республика начала выращивать собственные оливковые саженцы.

Сванидзе отметил, что грузинские плоды отличаются особым запахом, который ранее не встречался в других оливках.

“Мы удивили весь мир – в грузинских оливках нашли такие новые ароматы, которых до этого не было ни в одной другой стране”

- Георгий Сванидзе

Республика выращивает оливки в Кахети и Имерети. Именно там они лучше всего приживаются. Специалисты отмечают, что вкус у плодов выращенных в этих двух районах отличается друг от друга.