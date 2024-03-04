Грузия призвала Украину выдать ей соратников Саакашвили

Грузинские власти настаивают на том, чтобы Украина выдала им ряд высокопоставленных должностных лиц. Речь идет сторонниках бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемых на родине по разным делам.

Руководство Грузии потребовало от Украины выдать ей всех чиновников, которые являются фигурантами уголовных дел у себя на родине. Об эом рассказали в правительстве республики.

"Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для урегулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии обвиняемых, которые сейчас занимают высокие посты в украинском руководстве"

– пресс-служба правительства

Ряд высокопоставленных должностей на Украине по-прежнему занимают сторонники экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили. В частности, в их число входят советник генпрокурора Зураб Адеишвили и замглавы Службы контрразведки Георгий Лорткипанидзе. Против них в республике заведены уголовные дела.