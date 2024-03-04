Грузия призвала Украину выдать ей соратников Саакашвили

Руководство Грузии потребовало от Украины выдать ей всех чиновников, которые являются фигурантами уголовных дел у себя на родине. Об эом рассказали в правительстве республики.
"Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, грузинским и украинским народами. Прежде всего, для урегулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии обвиняемых, которые сейчас занимают высокие посты в украинском руководстве"
– пресс-служба правительства
Ряд высокопоставленных должностей на Украине по-прежнему занимают сторонники экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили. В частности, в их число входят советник генпрокурора Зураб Адеишвили и замглавы Службы контрразведки Георгий Лорткипанидзе. Против них в республике заведены уголовные дела.