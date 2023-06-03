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Грузия примет фестиваль любительских театров

Грузия примет фестиваль любительских театров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии пройдет фестиваль любительских театров. Цель мероприятия – поддержка театральных коллективов и интеграция их в грузинский театральный мир.

С 3 по 10 июня в Сигнахи пройдет театральный фестиваль, в рамках которого театральные коллективы страны представят на суд публики спектакли – всего 13 работ.

Из них жюри будет выбирать лучшие. В заключительный день фестиваля состоится награждение победителей и концерт.

По словам организаторов, фестиваль планируется сделать ежегодным культурным событием. Цель мероприятия – поддержка любительских или общественных театров, а также интеграция их в театральный мир Грузии. Также фестиваль будет содействовать и популяризировать театральное искусство в стране.

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