Грузия примет фестиваль любительских театров

В Грузии пройдет фестиваль любительских театров. Цель мероприятия – поддержка театральных коллективов и интеграция их в грузинский театральный мир.
С 3 по 10 июня в Сигнахи пройдет театральный фестиваль, в рамках которого театральные коллективы страны представят на суд публики спектакли – всего 13 работ.
Из них жюри будет выбирать лучшие. В заключительный день фестиваля состоится награждение победителей и концерт.
По словам организаторов, фестиваль планируется сделать ежегодным культурным событием. Цель мероприятия – поддержка любительских или общественных театров, а также интеграция их в театральный мир Грузии. Также фестиваль будет содействовать и популяризировать театральное искусство в стране.