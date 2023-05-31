Как во Владикавказе спасли Дом Вахтангова

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Открытие восстановленного дома Евгения Вахтангова во Владикавказе состоялось месяц назад, 30 апреля, и было приурочено к 140-летию режиссера. В советское время обветшалое здание хотели снести, но его удалось сохранить. Восстанавливали Дом Вахтангова два с половиной года, теперь там будут проходить выставки, творческие вечера, моноспектакли и концерты.

Детство и юность Евгения Вахтангова прошли в двухэтажном купеческом доме на пересечении улиц Чермена Баева и Армянской во Владикавказе. В 1920-е годы здание передали под коммунальные квартиры, магазин и кафе. Его не раз собирались сносить из-за аварийного состояния и плана по расширению городской площади, однако дом удалось спасти, причем не без помощи артистов Театра имени Евгения Вахтангова. В марте 1983 года, в год 100-летия режиссера, они приехали на гастроли на его родину. Когда окончился спектакль "Принцесса Турандот", исполнительница главной роли Юлия Борисова вышла на авансцену и обратилась к местным властям с просьбой сохранить дом Вахтангова.

В 2015 году вахтанговцы после длительного перерыва вновь побывали во Владикавказе.

Мы направились к дому Евгения Богратионовича, и та картина, которую мы увидели, вызвала полнейшую досаду. Мы сказали себе: "Нет, такого быть не должно!"

- вспоминал директор театра Кирилл Крок.

В 2020 году, в преддверии 100-летнего юбилея театра, решено было восстановить дом и сделать его культурным центром имени Вахтангова.

Как шло восстановление

В октябре 2020 года после расселения коммунальных квартир здание перевели в федеральную собственность и передали в оперативное управление Вахтанговскому театру. В ноябре началась реконструкция, главную задачу которой директор театра сформулировал так:

Мы максимально бережно пытаемся сохранить и воссоздать исторический облик дома, такой, каким он был при жизни Евгения Богратионовича Вахтангова.

Когда строители снесли все временные перегородки бывшей большой коммунальной квартиры, открылась анфилада жилых покоев XIX века.

Потолок показал остатки лепного декора, который украшал гостиную, где юный Женя Вахтангов и вся его семья собирались за семейным обеденным столом

- рассказывал Крок.

Реконструкция здания завершилась минувшей осенью. Был укреплен фундамент, воссоздано два исторических фасада, крышу покрыли черепицей XIX века, которую нашли на одном из домов в пригороде Владикавказа. Ворота, двери, окна и фурнитуру восстанавливали по единичным образцам.

Как дом стал музеем и культурным центром

Интерьеры дома, которые в советские годы многократно перепланировывались, воссоздавали по архивным материалам.

Мы восстанавливаем исторические интерьеры того времени, наполняем их антикварной мебелью того времени и делаем историческую реконструкцию того, как выглядели зажиточные дома в XVIII - конце XIX века

- отмечал Крок.

Постоянная музейная экспозиция расположилась в шести залах второго этажа. В столовой, гостиной, кабинете отца режиссера и комнате самого Евгения Вахтангова воссоздан быт их семьи. Еще один зал посвящен спектаклю "Принцесса Турандот" - туда перевезли мебель из московской квартиры Цецилии Мансуровой - ученицы Вахтангова и первой исполнительницы роли Турандот. Также в экспозиции - предметы из музея Театра имени Евгения Вахтангова, личные вещи режиссера, в том числе подаренные его семьей.

В гостиной стоит доставленный из Нальчика рояль. Передавшая его учительница дирижера Юрия Темирканова не исключила, что именно на этом музыкальном инструменте в детстве учился играть Евгений Вахтангов. На первом этаже, где исторически располагался табачный магазин Богратиона Вахтангова, появился небольшой театрально-концертный зал. Его оформил главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков.

Открытие Дома Вахтангова

Дом, который станет культурным центром в статусе филиала Театра имени Евгения Вахтангова, открыли 30 апреля посадкой сирени, которую любил режиссер и которая стала символом созданного им театра. В церемонии участвовали артисты Вахтанговского театра, правнучка Вахтангова Дина.

Календарные числа в этом году сошлись самым удивительным образом. 140 лет назад родился Евгений Вахтангов, 120 лет тому назад он покинул родной дом и отправился в путешествие, которое в итоге привело его в Москву. 110 лет назад в Москве он организовал студенческую студию, она впоследствии стала Театром Вахтангова

- напомнил Крок.

В тот же день на площади Свободы состоялся большой концерт "Вахтангов. Путь домой". Его участниками стали более 100 вахтанговцев, в числе которых были Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Евгений Князев, Мария Аронова, Андрей Ильин, Владимир Вдовиченков, Лидия Вележева. Также на концерте выступили Лариса Долина, Мариам Мерабова, другие друзья и гости труппы.

С 3 по 8 мая в рамках больших гастролей Вахтанговский театр представил в столице Северной Осетии семь спектаклей. Кроме того, 3 мая в Доме Вахтангова открылось арт-кафе. Первым на сцену вышел Евгений Князев, а затем в течение недели там состоялись творческие вечера других вахтанговских актеров. В июне они представят еще шесть программ, будут выступать в арт-кафе местные артисты и творческие коллективы. Также в планах - выставки костюмов, декораций и реквизита самых известных вахтанговских спектаклей.