Экспозиция открылась в Доме Вахтангова во Владикавказе

Музейная экспозиция с 3 мая начала работать в Доме Вахтангова во Владикавказе. Торжественное открытие здания после реставрации состоялось 30 апреля.
В столице Северной Осетии открылся дом-музей Евгения Вахтангова. С 3 мая в музее доступна экспозиция.
В музее можно узнать о жизни Вахтангова в родном городе, посетить реконструированные интерьеры семейной столовой, кабинета отца, спальни будущего режиссера. Многие предметы музей получил в дар от наследников Вахтангова и его учеников.
"Также материалы из архива музея Театра Вахтангова, собранные самим Евгением Богратионовичем и сохраненные его вдовой Надеждой Вахтанговой",
– Дом-музей Вахтангова
На первом этаже музея можно посетить арт-кафе, а на втором одно из помещений отдано под экспозицию, посвященную последнему спектаклю Вахтангова – "Принцессе Турандот".