Экспозиция открылась в Доме Вахтангова во Владикавказе

Опубликовано: 6:34, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музейная экспозиция с 3 мая начала работать в Доме Вахтангова во Владикавказе. Торжественное открытие здания после реставрации состоялось 30 апреля.

В столице Северной Осетии открылся дом-музей Евгения Вахтангова. С 3 мая в музее доступна экспозиция.

В музее можно узнать о жизни Вахтангова в родном городе, посетить реконструированные интерьеры семейной столовой, кабинета отца, спальни будущего режиссера. Многие предметы музей получил в дар от наследников Вахтангова и его учеников.

"Также материалы из архива музея Театра Вахтангова, собранные самим Евгением Богратионовичем и сохраненные его вдовой Надеждой Вахтанговой",

– Дом-музей Вахтангова

На первом этаже музея можно посетить арт-кафе, а на втором одно из помещений отдано под экспозицию, посвященную последнему спектаклю Вахтангова – "Принцессе Турандот".