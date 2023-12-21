Грузия построит крупнейшую солнечную электростанцию в стране

Грузия намерена возвести масштабную солнечную электростанцию в стране совместно с компанией из ОАЭ.

Власти Грузии планируют реализовать проект по возведению крупнейшей солнечной электростанции в республике. Строительство нового объекта энергетики будет проходить при участии компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов. Информацию об этом опубликовало министерство экономики и устойчивого развития страны.

По данным ведомства солнечная электростанция будет располагаться в муниципалитете Гардабани.

В правительстве республики отмечают, что возведение подобного объекта позволит меньше зависеть от экспорта электроэнергии, распределить нагрузку на другие источники электроснабжения и реализовать проект по созданию возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что в ближайшее время власти Грузии подпишут меморандум с руководством Masdar и создадут план проведения работ.