Грузия поставила рекорд по числу малоимущих граждан

Опубликовано: 10:18, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За последние полгода преодолеть бедность удалось полумиллиону жителей Грузии. Сейчас процент малоимущих граждан достиг своего минимума.

В Грузии на полмиллиона стало меньше граждан, живущих за чертой бедности, им удалось улучшить свое финансовое положение. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации нового направления развития образования в республике.

"Бедность и безработица сегодня находятся на историческом минимуме. Если вспомнить, в 2012 году уровень бедности составлял около 30%, безработица была более 27%, а сегодня уровень безработицы составляет около 17%, а уровень бедности снизился до 15%. За последние десять лет более полумиллиона человек преодолели бедность"

– Гарибашвили

Кроме этого, премьер отметил, что процент безработицы по сравнению с прошлым годом тоже стал меньше. За последние три месяца 2023 года количество неработающих людей упало на 1,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за весь отчетный срок безработных стало меньше на 266,9 тыс граждан.

Гарибашвили подчеркнул, что в Агентстве занятости существует несколько масштабных направлений работы. Это общепит, гостиничная отрасль, административная деятельность и здравоохранение.

В своем выступлении глава правительства рассказал о том, что власти Грузии планируют повысить уровень занятости за счет подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям на рынке труда. Сейчас готовится масштабный проект по профподготовке, в котором будет задействован бизнес-сектор страны.